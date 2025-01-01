In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 71: Lucia - Im Bann einer Hexe
43 Min.Ab 12
Die Dolmetscherin Lucia (33) verlässt für ihre große Liebe Bernd (31) ihre Heimat Ecuador und geht mit ihm nach Deutschland. Als Bernd ihr auch noch einen Heiratsantrag macht, scheint ihr Leben perfekt. Doch dann zerstört ein heimtückischer Überfall ihr frisches Glück. Lucia gerät in einen Strudel aus Lügen und Intrigen. Jemand will ihr schaden und schreckt dabei vor nichts zurück.
