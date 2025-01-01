In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 74: Thomas - Riskante Spiele
43 Min.Ab 12
Jura-Student Thomas (23) will Mitglied einer Studentenverbindung werden. Doch dafür muss er ein Aufnahmeritual bestehen: er soll die Prüfungsergebnisse einer Klausur stehlen. Damit erpressen ihn die Verbindungsleute und zwingen ihn zu weiteren Straftaten. Und plötzlich geht es um Leben und Tod.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH