In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 75: Katharina - Blindes Vertrauen
42 Min.Ab 12
Unschuldig im Knast? Das will die Anwältin Katharina Berg (42) dem Journalisten Leander Schmidt ersparen, der sie um Hilfe bittet. Er soll seine Frau brutal ermordet haben. Katharina glaubt aber an seine Unschuld und boxt ihn raus. Leander lädt sie zum Dank dafür aufs Land ein, nicht ohne Grund ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH