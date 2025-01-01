Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Isabelle - Mörderische Hochzeit

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 76
Isabelle - Mörderische Hochzeit

Isabelle - Mörderische HochzeitJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 76: Isabelle - Mörderische Hochzeit

43 Min.Ab 12

Patissiere Isabelle (28) bereitet gerade das Hochzeitsfest ihrer Mutter vor. Doch Isabelle und ihr Bruder Martin (25) fürchten, dass ihre millionenschwere Mutter mit der Heirat einen großen Fehler begeht. Denn Erik ist 30 Jahre jünger und hat es vielleicht nur auf Geld abgesehen! Am nächsten Tag ist der junge Bräutigam tot und die Suche nach dem Mörder beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen