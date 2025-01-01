In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 78: Carl - Held wider Willen
42 Min.Ab 12
Der Reisebüro-Inhaber Carl (32) und seine Freundin Kim (27) sind überglücklich: Sie erwarten ein gemeinsames Kind. Doch als Carl beim türkischen Händler zum Held wird und einen Raubüberfall vereitelt, gerät ihr Glück ins Wanken. Denn plötzlich taucht ein gewisser Tommy (48) auf und erpresst 25.000 Euro von Carl...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
