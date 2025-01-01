In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 79: Anita - Gefährliches Wissen
43 Min.Ab 12
Neuer Job, neue Wohnung - Neuanfang! Anita (34) will nach einer gescheiterten Beziehung alles umkrempeln. Doch in ihrem neuen Job stößt die junge Buchhalterin auf Ungereimtheiten. Plötzlich ist sie inmitten einem Strudel aus Intrigen, Schwarzgeldaffären und dem mysteriösen Tod eines Kollegen gefangen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH