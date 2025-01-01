In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 80: Dana - Tödliche Erbschaft
42 Min.Ab 12
Kochen und Backen ist schon immer die Leidenschaft von Dana (30) gewesen. Sie arbeitet für die angesehene Familie Fürstenheim. Bis der Hausherr an einer vergifteten Süßspeise stirbt. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss Dana das Lügenkonstrukt um die Familie der Fürstenheims aufdecken und wird so selbst zur Zielscheibe des Mörders.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH