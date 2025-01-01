In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 82: Lisa - Zwei Männer, ein Mord
43 Min.
Die 29-jährige Laborassistentin Lisa bekommt eines Tages einen Streit ihrer Arbeitskollegin und besten Freundin Jenny mit ihrer Chefin mit. Kurz darauf gibt Jenny Lisa einen geheimnisvollen Brief, den sie aufbewahren soll. Am nächsten Tag wird Lisa überfallen, der Brief gestohlen und Jenny tot aufgefunden. Weil alles auf einen tragischen Haushaltsunfall hindeutet, stellt die Polizei ihre Ermittlungen ein. Jenny recherchiert auf eigene Faust weiter ...
