In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 84
42 Min.Ab 12

Nach einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet landen das Ex-Model Tanja (29) und ihr Nachhilfeschüler Theo (16) mit Vergiftungen im Krankenhaus. Beide haben von einer Quelle getrunken, die mit giftigen Chemikalien verseucht war. Theos Zustand ist lebensbedrohlich. In Verdacht gerät eine Großlackiererei, für die Tanjas Mann Ben als Anwalt arbeitet. Gegen den Willen ihres Mannes beginnt Tanja undercover in der Lackiererei zu recherchieren - und begibt sich damit in höchste Gefahr.

SAT.1 GOLD
