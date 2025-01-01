Ramona - Verhängnisvoller CocktailJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 95: Ramona - Verhängnisvoller Cocktail
42 Min.Ab 12
Als Ramona (33) von einer Fortbildung zurückkommt, benimmt sich ihr Mann Kilian sehr merkwürdig. Wenig später tauchen zwei Männer auf, die Kilian und Ramona bedrohen. Die Geschäftsfrau findet heraus, dass ihr Mann eine Nacht mit einer exotischen Schönheit verbracht hat, die kurze Zeit später tot aufgefunden wurde ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH