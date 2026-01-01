Christina - Das letzte GeheimnisJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 96: Christina - Das letzte Geheimnis
45 Min.Ab 12
Christina (38) betreibt eine Änderungsschneiderei, mit der sie sich und ihre Tochter über Wasser hält. Ohne die Unterstützung ihres väterlichen Freundes und Unternehmers Johann würde sie nicht zurechtkommen. Eines Abends ruft er Christina aufgeregt an. Er fürchtet um sein Leben. Am nächsten Tag ist er tot - Herzinfarkt. Doch Christina glaubt, es war Mord. Als sie das beweisen will, entdeckt sie Johanns letztes Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH