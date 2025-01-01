In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Kati - Urlaub in Gefahr
45 Min.Ab 12
Kati (29) und ihr Mann Toni wollen ihren Thailand-Urlaub buchen, doch ihr Konto ist leergeräumt! Wer ist an ihre Daten rangekommen und vor allem, wem ist das zuzutrauen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH