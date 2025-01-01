Ilka - Tod in der NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Ilka - Tod in der Nachbarschaft
45 Min.Ab 12
In Ilkas (36) und Simones Nachbarschaft verschwindet ein Mann, kurz nachdem er sich mit dem Bestatter nebenan gestritten hat.cIlka geht der Sache auf den Grund und wird dabei selbst zum Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH