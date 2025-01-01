In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Lissy - Räuber ohne Gesicht
44 Min.Ab 12
Lissy (30) ist die einzige Zeugin bei einem Banküberfall. Doch sie ist gesichtsblind und kann den Täter nicht beschreiben. Das weiß der aber nicht und setzt nun alles daran, sie zum Schweigen zu bringen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH