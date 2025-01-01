Frida - Der Schlüssel zur WahrheitJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Frida - Der Schlüssel zur Wahrheit
45 Min.Ab 12
Beim Einzug stellt Frida (29) fest: In ihrer neue Wohnung wohnt bereits jemand! Und ihr Makler ist spurlos verschwunden. Doch die Suche nach dem Betrüger ist brandgefährlich.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH