In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Lucy - Rückkehr eines Toten
44 Min.Ab 12
Lucys (26) Vater Hannes hat sich seit Tagen in seinem Haus verbarrikadiert. Er glaubt, einen Mann totgefahren zu haben. Plötzlich war das Opfer spurlos verschwunden. Doch jetzt ist der Mann zurück und will Rache.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH