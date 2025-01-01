In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Dina - Domina unter Verdacht
44 Min.Ab 12
Domina Dina (36) findet einen verirrten Jungen in der Stadt. Sie bringt ihn zurück zu seinen Eltern in den Schrebergarten, wo gerade ein Mord passiert ist. Und von da an ist jemand hinter ihr her ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH