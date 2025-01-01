Gabriela - Dessous-Party mit FolgenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Gabriela - Dessous-Party mit Folgen
44 Min.Ab 12
Bei Gabriela (38) verschwinden nach einer Dessous-Party 3.000 Euro aus der Kasse. Auf eigene Faust versucht sie, den Täter zu überführen. Doch dabei ruft sie gefährliche Typen auf den Plan ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH