In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Thorsten - Fataler Kinobesuch
45 Min.Ab 12
Kinomitarbeiter Thorsten (38) findet die Freundin seines Halbbruders bewußtlos im leeren Saal. Diemal ist sie knapp entkommen, aber jemand will sie unbedingt zum Schweigen bringen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH