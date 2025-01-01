Annalena - Erbschaft mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Annalena - Erbschaft mit Hindernissen
44 Min.Ab 12
Annalena (37) erbt von einer fremden Frau einen Pferdehof. Als Annalena mysteriöse Anrufe bekommt und in ihre Wohnung eingebrochen wird, muss sie aufklären, was es mit dem Erbe auf sich hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH