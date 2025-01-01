Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 21
Folge 21: Silke

45 Min.Ab 12

Wenn man einem Verbrechen zum Opfer fällt, ist plötzlich nichts mehr wie vorher. Ob Mord, Überfall oder Entführung - ein Augenblick verändert alles. "In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment" erzählt die Geschichten von Menschen, die unverschuldet in eine Straftat verwickelt werden. Der Zuschauer erfährt den Tathergang aus Sicht der Betroffenen und die persönlichen Folgen für sie. Auch der Weg der polizeilichen Ermittlungen bis zur Aufklärung des Falles wird gezeigt.

