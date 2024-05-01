5 Millionen für den RuhestandJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 01.05.2024: 5 Millionen für den Ruhestand
Gastgeber David Bromstad begleitet das glückliche Lotteriepaar Susie und Steve auf ihrer Suche nach dem perfekten Zuhause. Mit einem Budget von 1,2 bis 1,3 Millionen Dollar erkunden sie die atemberaubende Landschaft von Hawaii. Bromstad führt sie durch verschiedene Immobilienoptionen, von denen jede ihren eigenen einzigartigen Charme und Luxus bietet. Von geräumigen Grundstücken mit tropischen Gärten und Pools bis hin zu modernen Anwesen mit spektakulären Ausblicken aufs Meer – das Paar steht vor der Herausforderung, das ideale Haus zu finden, das ihren Bedürfnissen für ihren anstehenden Ruhestand entspricht. Mit Bromstads Führung und seinem Sinn für Stil erkunden sie die Möglichkeiten, die ihr Lotteriegewinn ihnen eröffnet hat, und träumen von einem neuen Leben inmitten des Paradieses.