Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.05.2024: Glamour und Drama
22 Min.Folge vom 30.05.2024
In Memphis angekommen, erkundet David Bromstad mit Begeisterung die Stadt und trifft die glückliche Gewinnerin Latoya, die nach einem Traumhaus sucht. Latoya, finanziell gestärkt durch einen Rechtsstreit, lebt derzeit mit ihrer Tochter und ihrem 18-jährigen Sohn bei ihren Eltern. Sie wünscht sich ein großes Haus mit 4-5 Schlafzimmern und mindestens 3 Bädern. Bromstad präsentiert drei Häuser in verschiedenen Vororten von Memphis, von denen Bee's Balm, trotz des höheren Preises, Latoyas Favorit wird. Das Haus bietet genug Platz für die ganze Familie und strahlt Gemütlichkeit und Glamour aus.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.