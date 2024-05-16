Ein Haus, ein Pool, ein neuer Mann?Jetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 16.05.2024: Ein Haus, ein Pool, ein neuer Mann?
23 Min.Folge vom 16.05.2024
Jayne sucht nicht nur nach einem neuen Zuhause, sondern auch nach einer neuen Liebe. David Bromstad unterstützt sie bei der Suche nach ihrem Traumhaus im Urlaubsort Myrtle Beach, South Carolina. Jayne hat ein Erbe von ihrer Freundin erhalten und möchte nun in das warme Klima von Myrtle Beach investieren. Sie bevorzugt ein Reihenhaus oder eine Siedlung mit Gemeinschaftseinrichtungen wie einem Pool rund um die Strände, Eisdielen und Minigolfplätze der Gegend. Mit einem Budget von 250.000 bis 270.000 Dollar zeigt David ihr mehrere Optionen, darunter auch ein kleines, gemütliches Häuschen, in das sie sich schnell verliebt.
