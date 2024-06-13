Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.06.2024: Minnesota
23 Min.Folge vom 13.06.2024
Ein Ehepaar beschließt, sein geerbtes Farmland in Iowa zu verkaufen und eine Hütte in Minnesota zu kaufen, um dort mit Familie und Freunden zusammenzukommen und die Feiertage gemeinsam zu feiern. Für David ergibt sich die Gelegenheit, in die Heimat seiner Kindheit zurückzukehren, um der Familie bei der Suche nach dem perfekten Grundstück am See für maximal 400.000 Dollar zu helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.