Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.05.2024: Heißes Texas
22 Min.Folge vom 23.05.2024
David Bromstad besucht die Stadt Lubbock in Texas, um Kathryn und ihrer Tochter Nicole bei der Hausjagd zu helfen. Kathryn sucht ein Haus in der Nähe ihrer erwachsenen Kinder. Sie hat ein Budget von 350.000 Dollar mit etwas Spielraum nach oben. In seinen besten Coywboystiefeln präsentiert David Bromstad dem Mutter-Tochter-Duo drei tolle Häuser. Kathryn verliebt sich in ein 200-Quadratmeter großes Traumhaus am oberen Ende ihres Budgets und freut sich auf ein neues Kapitel in ihrer neuen Nachbarschaft.
