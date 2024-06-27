Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 27.06.2024
Folge vom 27.06.2024

Als Erben des Nachlasses ihres Bruders wollen Marlene und Kenny seinen letzten Wunsch erfüllen und ein Haus im Coachella Valley in Kalifornien kaufen. Zusammen mit David Bromstad suchen sie nach dem perfekten Zuhause. Marlene wünscht sich ein Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern, einem Atelier und einem beeindruckenden Ausblick. Sie besichtigen drei Immobilien und entscheiden sich für ein Anwesen mit großem Garten und einem atemberaubenden Panoramablick in die Berge.

