Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.05.2024: Ein Zuhause zum Heilen
23 Min.Folge vom 30.05.2024
Vor Johns Millionengewinn waren er und Deb finanziell, emotional und – für Deb – auch körperlich in einer schrecklichen Lage: Sie kämpft gegen Krebs und muss an der Wirbelsäule operiert werden. Mit dem Gewinn möchte sich das Paar ein sicheres und schönes Haus kaufen, in dem sich Deb erholen kann. Mit einem Budget von 400.000 Dollar und David Bromstads Hilfe erkunden sie verschiedene Optionen, angefangen von einer Villa mit einem großzügigen Garten bis hin zu einem Anwesen mit einem verlockenden Pool. Schließlich entscheiden sie sich für ein charmantes Haus mit viel Charakter und einem idyllischen Garten voller Blaubeeren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.