Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.06.2024: Katie und Max im Grünen
23 Min.Folge vom 06.06.2024
Katie und Max haben eine Million Dollar mit einem Rubbellos gewonnen und wollen aus der lauten Innenstadt in einen ruhigen grünen Vorort im Bundesstaat Massachusetts ziehen. Mit einem Budget von 650.000 Dollar suchen sie nach einem historischen Haus mit 2-3 Schlafzimmern und einer großen Küche für Katie sowie einer Männerhöhle für Max. In der ländlichen Gegend ist es nicht unbedingt leicht ein freies Grundstück zu finden, doch David Bromstad spürt drei traumhafte Immobilien auf. Ist auch das Traumhaus der Familie dabei?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.