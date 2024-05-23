Eine Million für Mia und MikeJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.05.2024: Eine Million für Mia und Mike
23 Min.Folge vom 23.05.2024
Mike und Mia treffen sich mit David Bromstad in Akron, Ohio, um ein neues Zuhause zu finden. Mike hat kürzlich mit einem Rubbellos eine Million Dollar gewonnen, und sie wollen ein Haus mit zwei bis drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem Budget von 250.000 Dollar. Sie besichtigen drei Häuser, darunter die Immobilie “Titmouse Trail”, die viel Platz und Annehmlichkeiten bietet, wie ein Ensuite-Bad. Sobald sie in ihr neues Traumhaus eingezogen sind, feiern sie mit Freunden und Familie ihr neues Zuhause.
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.