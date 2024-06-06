Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Giovanni und Giovanna gewinnen

HGTV
Giovanni und Giovanna gewinnen

Giovanni und Giovanna gewinnenJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 06.06.2024: Giovanni und Giovanna gewinnen

23 Min.

Giovanni und Giovanna, ein junges Paar aus Florida, haben eine Million Dollar gewonnen und suchen nun nach ihrem ersten gemeinsamen Zuhause. Mit einem Budget von 375.000 bis 400.000 Dollar suchen sie eine moderne Eigentumswohnung mit Seeblick und Annehmlichkeiten wie Tennisplatz und Pool. In Plantation besuchen sie mit David Bromstad eine renovierte Wohnung in Cooper's Colony, die ihren Wünschen entspricht und nur 375.000 Dollar kostet. Mit zwei Schlafzimmern, 2,5 Bädern und direktem Zugang zum See fühlen sie sich sofort wohl und können es kaum erwarten, ihr gemeinsames Leben zu beginnen.

