Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 1: Folge 1
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Zwar will sich Matthias Müller aus Wuppertal nicht von seiner Papierautosammlung trennen, aber für die Schatzjäger Wolf und Carsten gibt es viele andere Kostbarkeiten zu finden. Bringen sie genug Erlös, um eine Digitalkamera zu finanzieren? Zur gleichen Zeit ist das Schatzjäger-Team Günter und Sükrü bei Familie Hildebrandt in Kerpen auf Trödel-Suche. Thorsten (45) und Petra (41) sind große Fans von Michael Schumacher und möchten gern VIP-Tickets für ein Formel 1-Rennen. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jäger der vergessenen Schätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0