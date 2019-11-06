Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 9: Folge 9
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die 24-jährige Polizistin Nicole und der 28-jährige Werkstoffprüfer Thomas Gärtner sind frisch verheiratet und wohnen im Düsseldorfer Süden. Zur Wohnung des Paares gehören ein Keller und eine Garage, wo sich jede Menge Trödel und sicher auch der eine oder andere vergessene Schatz angesammelt haben. Ein klarer Fall für die Schatzjäger: Carsten und Mauro werden alles geben, um Nicole und Thomas den Wunsch eines Fallschirmsprunges aus 4000 Metern Höhe zu erfüllen. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jäger der vergessenen Schätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6