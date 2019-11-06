Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Jäger der vergessenen Schätze

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9

Folge 9Jetzt kostenlos streamen

Jäger der vergessenen Schätze

Folge 9: Folge 9

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die 24-jährige Polizistin Nicole und der 28-jährige Werkstoffprüfer Thomas Gärtner sind frisch verheiratet und wohnen im Düsseldorfer Süden. Zur Wohnung des Paares gehören ein Keller und eine Garage, wo sich jede Menge Trödel und sicher auch der eine oder andere vergessene Schatz angesammelt haben. Ein klarer Fall für die Schatzjäger: Carsten und Mauro werden alles geben, um Nicole und Thomas den Wunsch eines Fallschirmsprunges aus 4000 Metern Höhe zu erfüllen. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jäger der vergessenen Schätze
SAT.1 GOLD

Jäger der vergessenen Schätze

Alle 1 Staffeln und Folgen