Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Folge 2 - 28. Juli 2005(Thema u.a.): Familie Beckhoff würde so gerne einmal gemeinsam Eurodisney in Paris erleben. Doch ob die Jäger der vergessenen Schätze dafür bei dem Kölner Trio Thorsten (36), Claudia (37) und Sohn Tim (9) genügend aufstöbern ist noch unklar. Zwei Fahrräder, eine Polaroid -Kamera und eine Swatch-Uhren-Sammlung sind jedenfalls noch zu wenig. Wer weiß, welche Schätze sich sonst noch so im Keller oder auf dem Dachboden verstecken.
Jäger der vergessenen Schätze
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe: 0
0