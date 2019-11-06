Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Jäger der vergessenen Schätze

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Jäger der vergessenen Schätze

Folge 11: Folge 11

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Jäger der vergessenen Schätze besuchen Menschen, die einen Wunsch haben - ein Motorrad, einen Computer, eine Werkbank oder nur endlich Mal ein Urlaub mit der Familie machen möchten. Zwei Teams mit jeweils zwei Fachmännern für Trödel und Antikes stöbern dafür in verborgenen Ecken und durchkämmen die Lagerstätten von Trödel und Krimskrams in deutschen Haushalten. Sie sind wahre Profi-Spürnasen, wenn es um Trödel.... Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jäger der vergessenen Schätze
SAT.1 GOLD

Jäger der vergessenen Schätze

Alle 1 Staffeln und Folgen