Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 11: Folge 11
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Jäger der vergessenen Schätze besuchen Menschen, die einen Wunsch haben - ein Motorrad, einen Computer, eine Werkbank oder nur endlich Mal ein Urlaub mit der Familie machen möchten. Zwei Teams mit jeweils zwei Fachmännern für Trödel und Antikes stöbern dafür in verborgenen Ecken und durchkämmen die Lagerstätten von Trödel und Krimskrams in deutschen Haushalten. Sie sind wahre Profi-Spürnasen, wenn es um Trödel....
Jäger der vergessenen Schätze
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6