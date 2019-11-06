Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 10: Folge 10
Die Jäger der vergessenen Schätze besuchen Menschen, die einen Wunsch haben - ein Motorrad, einen Computer, eine Werkbank oder nur endlich Mal ein Urlaub mit der Familie machen möchten. Zwei Teams mit jeweils zwei Fachmännern für Trödel und Antikes stöbern dafür in verborgenen Ecken und durchkämmen die Lagerstätten von Trödel und Krimskrams in deutschen Haushalten. Sie sind wahre Profi-Spürnasen, wenn es um Trödel, Sammlerstücke, Antiquitäten und heiß begehrte Retro-Artikel geht. Anschließend versuchen die kabel eins-Experten dann auch, diese "Schätzchen" auf Trödelmärkten oder Auktionen zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Rechte: Sat.1 Gold
