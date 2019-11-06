Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Jäger der vergessenen Schätze

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Jäger der vergessenen Schätze

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Marie Louise Bergrath (49) lebt mit ihren beiden Kindern Oliver (24) und Annika (20) in Stolberg bei Aachen. Es ist schon einige Zeit her, dass sie das letzte Mal gemeinsam in den Urlaub gefahren sind. Ein klarer Fall für die Schatzjäger Günter und Sükrü: In Steinfurt bei Münster träumt der 30-jährige DJ und Bäckereifachverkäufer Marko Hessel von einer neuen Spiegelreflexkamera. Deshalb ruft er die Schatzjäger Carsten und Wolf zu Hilfe. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jäger der vergessenen Schätze
SAT.1 GOLD

Jäger der vergessenen Schätze

Alle 1 Staffeln und Folgen