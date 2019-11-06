Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 3: Folge 3
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Marie Louise Bergrath (49) lebt mit ihren beiden Kindern Oliver (24) und Annika (20) in Stolberg bei Aachen. Es ist schon einige Zeit her, dass sie das letzte Mal gemeinsam in den Urlaub gefahren sind. Ein klarer Fall für die Schatzjäger Günter und Sükrü: In Steinfurt bei Münster träumt der 30-jährige DJ und Bäckereifachverkäufer Marko Hessel von einer neuen Spiegelreflexkamera. Deshalb ruft er die Schatzjäger Carsten und Wolf zu Hilfe. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jäger der vergessenen Schätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0