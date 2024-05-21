Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Trügerische Entführung

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 21.05.2024
Trügerische Entführung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Trügerische Entführung

23 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Die Ehefrau eines reichen Geschäftsmannes wird entführt. Auch nach der Lösegeldübergabe bleibt sie verschwunden. Ein Liebhaber der Frau meldet sich und gesteht einen Plan: Zusammen wollten sie eine Entführung vortäuschen, um an Geld für einen gemeinsamen Neustart zu kommen. Doch den Plan haben sie angeblich nie ausgeführt. Hat sich die Frau alleine abgesetzt? Dann wird allerdings ihre Leiche gefunden ...

