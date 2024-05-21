K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Trügerische Entführung
23 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Die Ehefrau eines reichen Geschäftsmannes wird entführt. Auch nach der Lösegeldübergabe bleibt sie verschwunden. Ein Liebhaber der Frau meldet sich und gesteht einen Plan: Zusammen wollten sie eine Entführung vortäuschen, um an Geld für einen gemeinsamen Neustart zu kommen. Doch den Plan haben sie angeblich nie ausgeführt. Hat sich die Frau alleine abgesetzt? Dann wird allerdings ihre Leiche gefunden ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
