K 11 - Kommissare im Einsatz

Wand an Wand mit einem Mörder

SAT.1Staffel 10Folge 18vom 24.05.2025
22 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12

Die 34-jährige Sabine hat Todesängste, täglich erhält sie Morddrohungen. Als ihre Katze vor ihrer Haustür erhängt wird, schaltet sie die Kommissare ein. Sie vermutet, dass ihre 18-jährige Nachbarin hinter dem Psychoterror steckt. Die Schülerin ist Anhängerin der schwarzen Szene und einschlägig vorbestraft. Kurz darauf wird die Morddrohung tatsächlich wahrgemacht. Steckt das Gothic-Mädchen hinter der Bluttat?

