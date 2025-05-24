Wand an Wand mit einem MörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Wand an Wand mit einem Mörder
22 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12
Die 34-jährige Sabine hat Todesängste, täglich erhält sie Morddrohungen. Als ihre Katze vor ihrer Haustür erhängt wird, schaltet sie die Kommissare ein. Sie vermutet, dass ihre 18-jährige Nachbarin hinter dem Psychoterror steckt. Die Schülerin ist Anhängerin der schwarzen Szene und einschlägig vorbestraft. Kurz darauf wird die Morddrohung tatsächlich wahrgemacht. Steckt das Gothic-Mädchen hinter der Bluttat?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1