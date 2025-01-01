Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Spuren der Vergangenheit

SAT.1Staffel 10Folge 101
23 Min.Ab 12

Ein Haus, zwei Leichen - und ein 20 Jahre alter Mord. Die 63-jährige Gisela M. erliegt ihrem Krebsleiden und hinterlässt ihren Erben eine Leiche im Keller. Der Tote liegt erschlagen in der Tiefkühltruhe. Niemand weiß, wer er ist oder was damals passiert ist. Und auch am natürlichen Tod der alten Dame kommen immer mehr Zweifel auf.

SAT.1
