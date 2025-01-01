Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Totentanz

SAT.1Staffel 10Folge 105
Totentanz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 105: Totentanz

22 Min.Ab 12

Die Gogo-Tänzerin Maja B. wird nachts von einem Unbekannten mit Säure attackiert. Die hübsche junge Frau bleibt für den Rest ihres Lebens entstellt. Kurz darauf wird eine Kollegin der Tänzerin ebenfalls Opfer eines Säureanschlags. Für die junge Frau kommt jede Hilfe zu spät. Welcher kranke Unbekannte hat es auf die Stripperinnen abgesehen?

