K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Totentanz
22 Min.Ab 12
Die Gogo-Tänzerin Maja B. wird nachts von einem Unbekannten mit Säure attackiert. Die hübsche junge Frau bleibt für den Rest ihres Lebens entstellt. Kurz darauf wird eine Kollegin der Tänzerin ebenfalls Opfer eines Säureanschlags. Für die junge Frau kommt jede Hilfe zu spät. Welcher kranke Unbekannte hat es auf die Stripperinnen abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1