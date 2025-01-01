K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Maschine brennt
23 Min.Ab 12
Die Cessna eines Berufspiloten explodiert am Himmel und stürzt über einem Waldgebiet ab. Laut Flugdaten war nur der Pilot an Bord der Kleinmaschine. Doch bei der schwierigen Bergung des Wracks im Dickicht findet das Team vom K11 einen dritten menschlichen Arm.
