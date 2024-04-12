Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Spieglein, Spieglein

SAT.1Staffel 10Folge 107vom 12.04.2024
Spieglein, Spieglein

Folge 107: Spieglein, Spieglein

Folge 107: Spieglein, Spieglein

22 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12

Zwei junge Mädchen begehen kurz nacheinander Selbstmord. Die Kommissare vom K11 ermitteln schnell einen Zusammenhang: Vor einem Jahr waren sie gemeinsam in einem Sommercamp. Was passierte vor einem Jahr in dem Camp, dass die Mädchen als einzigen Ausweg den Freitod gesehen haben?

