K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Spieglein, Spieglein
22 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Zwei junge Mädchen begehen kurz nacheinander Selbstmord. Die Kommissare vom K11 ermitteln schnell einen Zusammenhang: Vor einem Jahr waren sie gemeinsam in einem Sommercamp. Was passierte vor einem Jahr in dem Camp, dass die Mädchen als einzigen Ausweg den Freitod gesehen haben?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1