Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein böses Ende

SAT.1Staffel 10Folge 108
Ein böses Ende

Ein böses EndeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Ein böses Ende

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird, nur mit Dessous bekleidet, tot vor einer Lagerhalle gefunden. Im Magen der Toten findet die Rechtsmedizin einen USB-Stick mit einem eindeutigen Video. Schnell ist klar: Die Frau war ein Callgirl. Kommissar Michael Naseband trifft sich undercover mit einer Kollegin der Toten und gerät dabei tiefer in den Untergrund, als er wollte.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen