Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Superheld Grass

SAT.1Staffel 10Folge 110
Superheld Grass

Superheld GrassJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 110: Superheld Grass

22 Min.Ab 12

Die Stadt wird von Drogen überschwemmt. Die Teufelsdroge Chrystal Meth hat schon mehrere Todesopfer gefordert. Die Kommissare sind einem Ring von Dealern dicht auf den Fersen. Als es den Kommissaren gelingt, eines der Drogenlabore auszuheben und einen der Dealer zu verhaften, schlagen die Hintermänner zurück: Eine Frau und ein Kind werden entführt. Sie verlangen einen Geiselaustausch ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen