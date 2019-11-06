K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Die einzige Zeugin
35 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein 16-Jähriger setzt schwer verletzt einen Notruf ab. Als die Kommissare ihn erreichen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: überall ist Blut, das Ehepaar Abendroth wurde bestialisch erstochen. Ihr Sohn Nico kämpft im Wohnzimmer ums Überleben. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1