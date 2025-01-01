Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Untergetaucht

SAT.1Staffel 10Folge 111
Folge 111: Untergetaucht

23 Min.Ab 12

Eine Frau wählt den Notruf: Sie hat Todesangst. Ein Fremder soll in ihrer Wohnung sein. Als die Polizei eintrifft, ist die Frau verschwunden. Und mit ihr 200.000 Euro aus der Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes. Ein ehemaliger Häftling führt die Kommissare auf die Spur des Geldes. Doch sie finden etwas anderes.

