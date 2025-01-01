K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Das Escort-Mädchen
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird tot in seiner Sauna gefunden. Seine letzten Stunden verbrachte er nicht mit seiner Ehefrau, sondern mit einem Escort-Girl. Noch während der Ermittlungen stirbt ein weiterer Kunde desselben Escort-Girls. Auch er war verheiratet. Liefert der Escort Service Tod auf Bestellung oder haben sich zwei betrogene Ehefrauen gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1