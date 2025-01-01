Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Escort-Mädchen

SAT.1Staffel 10Folge 112
Das Escort-Mädchen

Das Escort-MädchenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Das Escort-Mädchen

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird tot in seiner Sauna gefunden. Seine letzten Stunden verbrachte er nicht mit seiner Ehefrau, sondern mit einem Escort-Girl. Noch während der Ermittlungen stirbt ein weiterer Kunde desselben Escort-Girls. Auch er war verheiratet. Liefert der Escort Service Tod auf Bestellung oder haben sich zwei betrogene Ehefrauen gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen