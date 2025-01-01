K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Eingelocht
23 Min.Ab 12
Ein Golfclubbesitzer wird seit geraumer Zeit erpresst. Doch erst als ein Clubmitglied vergiftet wird, nimmt er die Drohungen ernst und bittet seinen alten Freund Kommissar Grass um Hilfe. Ins Visier gerät eine Gruppe Jugendlicher, die schon länger auf dem Golfgelände ihr Unwesen treibt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1