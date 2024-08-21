Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 116vom 21.08.2024
Folge 116: Liebe tut weh

23 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12

Ein junger Mann meldet seine Freundin als vermisst. Kurze Zeit später wird die junge Perserin im Wald erschlagen aufgefunden. Die erste heiße Spur der Kommissare vom K11: Dem Opfer wurden am Tag des Mordes 25.000 Euro überwiesen - ausgerechnet vom Vater ihres Freundes. Verbirgt sich ein dunkles Familiengeheimnis hinter dem Mord?

